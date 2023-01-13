В ночь на 13 января российские ВС нанесли сокрушительные артиллерийские удары по позициям ВСУ под Соледаром. Это позволило не только уничтожить живую силу и технику противника, но еще и снизить вероятность новых попыток контрнаступления украинских боевиков с целью отвоевать освобожденный город.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Сети видеозапись эффективной работы российской артиллерии и высказал предположение, что уничтоженные боевики – это тот самый резерв, который президент Украины Владимир Зеленский обещал отправить на помощь подразделениям в Соледаре.

«На кадрах наша артиллерия как раз разматывает эти подоспевшие резервы. У хохлов как всегда много 200-х и 300-х (убитых и раненых боевиков – прим. Discover24.ru)», – написал военкор в подписи к видео.

Он также добавил, что военнослужащие украинской армии бессмысленно умирают за президента Зеленского и за интересы олигархов, которые с первых дней конфликта заняли места на курортах в Монако и Куршевеле.