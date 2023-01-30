Все господствующие высоты в окрестностях Угледара заняты российскими войсками, которые уверенно продвигаются вперед в боях за город. Боевики ВСУ вынуждены спасаться бегством, не выдерживая натиска, рассказал военный корреспондент издания “Известия” Кирилл Ольхов.

Он отметил, что боевые действия за Угледар ведут морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Поддержку им оказывают артиллерийские подразделения, которые чуть ли не круглосуточно наносят удар за ударом по позициям неонацистов, а также авиация, уничтожающая крупные скопления живой силы и техники противника.

Важную роль в наступлении на Угледар исполняют и беспилотные аппараты, которые обнаруживают позиции и военные объекты ВСУ, после чего наводят на них удары реактивных систем залпового огня.