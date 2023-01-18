Украинская армия скоро может начать отводить войска из Артёмовска (Бахмута) и Северска. К таким действиям командование ВСУ подталкивает недавнее освобождение российскими войсками расположенного неподалёку от указанных населённых пунктов города Соледара. Такой прогноз высказал военный корреспондент Евгений Лисицын – сообщает издание “Военное дело”.

По словам военкора, ВС РФ уже перерезали снабжение украинских войск в Донецкой Народной Республике, а путей для организованного отхода ВСУ со временем становиться только меньше. Таким образом, нахождение украинских военных формирований в Артёмовске и Северске без снабжения может оказаться тактически невыгодным. По мнению Лисицына, командование ВСУ должно в такой ситуации решиться на вывод войск из населённых пунктов ДНР.

Об освобождении Соледара стало известно на прошлой неделе. Ранее военные эксперты указывали, что со взятием этого населённого пункта у российских войск появился важный плацдарм для дальнейшего наступления на позиции украинской армии, находящиеся на территории ДНР.