Киев столкнется с серьезными проблемами из-за поставок на Украину тяжелых танков “Леопард” из Германии и “Абрамс” из США, рассказал порталу Ura.ru военный корреспондент Евгений Линин.

Он пояснил, что в распоряжении ВС РФ имеется вдоволь противотанкового оружия, которое сведет эффективность тех же “Абрамсов” к минимуму. В Афганистане Соединенные Штаты уже сталкивались с такой проблемой, когда небольшие мобильные группы с ПТРК успешно противостояли целым танковым подразделениям.

Кроме того, серьезной проблемой станет логистика. В распоряжении Киева нет абсолютно ничего для танков “Абрамс” и “Леопард”, поэтому боекомплекты к ним, топливо и запасные части для обслуживания и ремонта придется везти из-за границы. Кроме того, боеприпасы и горючее потребуется постоянно возить следом за танками с позиции на позицию.