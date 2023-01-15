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В 2014 году на Украине появились националистические детские лагеря, в которых школьников превращали в радикальных боевиков, рассказал военный корреспондент Александр Коц. Он также отметил, что подобные «заведения» работают в стране по сей день, передает сайт Ura.ru.

Военкор напомнил, что в западных СМИ несколько раз появлялись публикации о лагерях «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России). Журналисты из США и Европы писали, что в них боевики националистического батальона муштруют 10-летних детей, вдалбливая им в неокрепшие умы идеологию руководителя ОУН (экстремистская организация, запрещенная в России) Степана Бандеры, а также устраивая занятия по физической и боевой подготовке.

Принимают в подобные лагеря всех желающих, включая девочек. Помимо вышеперечисленных занятий, детей натаскивали в области военной тактики и стратегии, а также обучали обращаться с оружием.

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