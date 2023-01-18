Россия на Украине ведет боевые действия против всего Североатлантического блока НАТО, заявил военный корреспондент Александр Коц. Он пояснил, что на ход специальной военной операции оказывает влияние всего несколько факторов, причем все они напрямую связаны с Западом.

НАТО делится с Киевом разведывательными данными со спутника, что позволяет ВСУ заранее узнавать о целях ВС РФ и обнаруживать местоположение подразделений. Также Альянс под видом наемников отправляет на Украину военнослужащих своей регулярной армии и инструкторов, обучающих боевиков.

Нельзя не упомянуть и об оружии, которое поставляет Киеву Запад. Речь идет о современных боевых системах и высокоточных боеприпасах, а также о тяжелой технике, поставки которой в настоящий момент обсуждаются. Без всего этого, уверен военкор, спецоперация давно бы завершилось победой ВС РФ, так как без помощи Запада Украина не способна на достойное сопротивление.