Российские ВС задействовали реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» для уничтожения позиций ВСУ на Херсонском направлении. Видеозапись ударов по противнику опубликовал в Сети военный корреспондент издания «Известия» Эмиль Тимашев.

Он поговорил с наводчиком, раскрывшим журналисту секреты точного попадания в цель. Военнослужащий объяснил, что первым делом необходимо точно сориентироваться по сторонам света, определить, где юг и север, после чего по этим данным ориентировать буссоль.

Так, в конкретном случае РСЗО «Град» была нацелена на украинский склад с боеприпасами. Его удалось успешно поразить, после чего боевая система сразу же сменила позицию, чтобы не дать противнику нанести точный ответный удар.