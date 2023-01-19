В Донецке военный корреспондент Патрик Ланкастер из США заснял попадание украинской артиллерии по “самому важному объекту” столицы ДНР. Снаряд пробил лед в реке Кальмиус и отправился на дно, пояснил американец.

Он отметил, что такие “попадания” доказывают, что Киев бьет по Донецку наугад, не особо разбираясь, где военные объекты, а где жилые кварталы. Для ВСУ это совершенно неважно, так как их цель – уничтожить все местное население и оставить после себя безжизненную пустыню, передает портал “Военное дело”.

Боевики приблизительно нацеливаются на центр Донецка и стреляют, а куда попадет снаряд, их совершенно не интересует. На этот раз военное преступление провалилось, так как боезаряд пробил “лунку во льду” и ушел под воду. Но даже в этой ситуации ВСУ заявят, что якобы поразили “важный стратегический объект”.