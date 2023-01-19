ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Донецке военный корреспондент Патрик Ланкастер из США заснял попадание украинской артиллерии по “самому важному объекту” столицы ДНР. Снаряд пробил лед в реке Кальмиус и отправился на дно, пояснил американец.

Он отметил, что такие “попадания” доказывают, что Киев бьет по Донецку наугад, не особо разбираясь, где военные объекты, а где жилые кварталы. Для ВСУ это совершенно неважно, так как их цель – уничтожить все местное население и оставить после себя безжизненную пустыню, передает портал “Военное дело”.

Боевики приблизительно нацеливаются на центр Донецка и стреляют, а куда попадет снаряд, их совершенно не интересует. На этот раз военное преступление провалилось, так как боезаряд пробил “лунку во льду” и ушел под воду. Но даже в этой ситуации ВСУ заявят, что якобы поразили “важный стратегический объект”.

Вам может понравиться

Военный аналитик Шурыгин: ВСУ вынуждены сдвигать линию обороны либо идти в самоубийственную контратаку

Украинские ВС после потери Соледара, являвшегося центральным узлом обороны, оказались в тупике. Сейчас у них лишь два варианта дальнейших действий – отводить свои подразделения от Артемовска либо переходить в контрнаступление.

Депутат из Армении заявил, что российское военное присутствие в стране “не вечно”

Присутствие российских войск на территории Армении со временем “станет неважным”. Сейчас власти страны строят свою политику таким образом, чтобы сосуществовать с соседями мирно. Об этом заявил депутат армянского парламента Гурген

Читатели Le Figaro напомнили руководству НАТО, что Россия не терпит унижений

Заявления о новых военных поставках Киеву вызвали бурную реакцию со стороны европейцев. Так, читатели французской газеты Le Figaro напомнили руководству НАТО, что Россия не потерпит унижений в свой адрес. Об