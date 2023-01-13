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Солдат украинской армии, которые дислоцируются в Артёмовске и около Соледара, их сослуживцы просят сохранять бдительность. Среди военнослужащих ВСУ начали распространяться листовки, в которых указано, что к ним в тыл заходят небольшие группы спецназа ЧВК “Вагнер” и ликвидируют личный состав. Об этом пишет издание “Военное обозрение”.

По его данным, в листовках указано, что бойцы частной военной компании переодеваются в украинскую форму, надевают жёлтые или зелёные повязки, которые характерны для ВСУ, сил территориальной обороны или пограничных войск и заходят не территорию подразделений.

В листовке приводится случай, произошедший на огневых позициях 17-й танковой бригады. Здесь спецназовцы, вооружённые пистолетами с глушителями, дошли до командного пункта батальон и ликвидировали часть личного состава.

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