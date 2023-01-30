ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В украинской армии наблюдается дефицит некоторых снарядов для артиллерийских установок. Нехватка достигла таких масштабов, что ВСУ стали использовать снаряды времён Великой Отечественной войны. Об этом пишет “Военное обозрение” (“ВО”).

В публикации издания уточняется, что речь идёт о снарядах калибра 203 миллиметра, которыми, например, стреляют установки 2С7 “Пион”. В качестве боеприпасов для них украинская армия использует сейчас бетонобойные снаряды того же калибра. Они предназначены для гаубиц большой мощности Б-4 и Б-4М. Ими обстреливали ещё Берлин в 1945 году.

В будущем, как предполагает “ВО”, некоторые артиллерийские системы ВСУ придётся заменить западными образцами меньшего калибра. Дело в том, что в странах НАТО почти не осталось боеприпасов советских стандартов – в арсеналах стран Восточной Европы они практически закончились.

Вам может понравиться

RV: из Соледара все еще идут колонны грузовиков с телами погибших боевиков ВС Украины

Колонны грузовиков с телами погибших украинских боевиков не прекращают двигаться из Соледара. Киев понес в городе колоссальные потери что подтверждается многочисленными свидетельствами очевидцев, фото- и видеоматериалами. Портал “Русская весна” опубликовал

Журналист из США уличил Украину в желании развязать мировую войну

Киевский режим – “самый заядлый сторонник” начала глобального военного конфликта. Об этом на своей странице в Twitter написал американский журналист издания Gray Zone Макс Блюменталь – передаёт РИА “Новости”. Блюменталь

РИА Новости: Танкисты ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Российский боец с позывным “Суетолог” рассказал РИА Новости о танкистах ЮВО, разгромивших опорные пункты ВСУ. Он отметил, что боевые машины находились в закрытой позиции и вели огонь по целеуказаниям беспилотных