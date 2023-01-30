В украинской армии наблюдается дефицит некоторых снарядов для артиллерийских установок. Нехватка достигла таких масштабов, что ВСУ стали использовать снаряды времён Великой Отечественной войны. Об этом пишет “Военное обозрение” (“ВО”).

В публикации издания уточняется, что речь идёт о снарядах калибра 203 миллиметра, которыми, например, стреляют установки 2С7 “Пион”. В качестве боеприпасов для них украинская армия использует сейчас бетонобойные снаряды того же калибра. Они предназначены для гаубиц большой мощности Б-4 и Б-4М. Ими обстреливали ещё Берлин в 1945 году.

В будущем, как предполагает “ВО”, некоторые артиллерийские системы ВСУ придётся заменить западными образцами меньшего калибра. Дело в том, что в странах НАТО почти не осталось боеприпасов советских стандартов – в арсеналах стран Восточной Европы они практически закончились.