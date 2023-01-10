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Военные корабли США 6 января задержали в Оманском заливе очередное судно с контрабандой оружия для вооружённых формирований хуситов. По заявлению Пентагона, на задержанном рыболовецком судне находилось более 2 тысяч автоматов АК-47. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что оружие перевозилось из Ирана в Йемен. Команда корабля была немногочисленной: контрабанду сопровождали всего шесть йеменцев.

До этого в Оманском проливе американские военные корабли уже останавливали суда с контрабандой. В конце прошлого года были задержаны суда с большим количеством боеприпасов и сырьём для изготовления взрывчатых веществ и оружия.

Как напоминает ТАСС, в Йемене уже больше 8 лет идёт вооружённое противостояние между местными правительственными войсками и хуситами. Ранее появлялась информация, что вооружённые организации хуситов снабжает Тегеран.

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