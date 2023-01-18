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Юлия Свириденко, возглавляющая министерство экономики Украины, высказала благодарность Великобритании, Германии и другим западным странам за обещанную тяжелую бронетехнику. Надо отметить, что боевые машины еще даже не отправлены на Украину.

Мало того, Германия уже заявила, что если решение о передаче Киеву танков «Леопард» будет принято, ВСУ получат их не раньше конца текущего года. Но правительство Украины уже рассыпается в благодарностях.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе она поблагодарила Берлин и Лондон за танки Leopard и Challenger, а также высказала надежду, что к ним в 2023 году присоединятся и другие страны, чтобы «обеспечить Украине победу».

Напомним, что по мнению западных экспертов, Киев может рассчитывать на перелом в ходе боевых действий только при наличии не менее ста танков натовского образца. В противном случае техника будет просто уничтожена и не окажет влияние на ход СВО.

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