Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западным странам в любом случае придётся восстанавливать с Россией отношения. Но произойдёт это не раньше, чем будет достигнут мир на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в США. Слова европейского политика приводит РИА “Новости”.

Рютте обратил внимание, что Россия остаётся и будет оставаться крупнейшим государством мира, а сама по себе она “никуда не денется”. Как будут выстраиваться отношения Запада и России после окончания украинского конфликта, Рютте не уточнил, отметив лишь, что восстанавливать их нужно будет “каким-то образом”.

Ранее европейские политики и руководство НАТО уже отмечали, что так или иначе, но взаимодействовать с Россией всё равно придётся после достижения на Украине мира. Однако Запад делает ставку на то, что украинская армия одержит победу на поле боя. В частности, глава Североатлантического военного блока в интервью западным СМИ ранее высказывал парадоксальную мысль, что для достижения мира на Украине Киеву нужно отправить больше западного вооружения.

Вам может понравиться

РИА “Новости”: “снарядного голода” в армии России не будет

В России производится большое количество боеприпасов. Объёмы производства превышают в несколько раз показатели других крупных стран. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназванный информированный источник. Собеседник информационного агентства

Разведка США в субботу впервые «проспала» ракетный удар по Украине

Рано утром в субботу в Киеве, Очакове и Запорожье прогремели взрывы, причины которых украинские власти долго не могли сформулировать. Воздушная тревога не сработала, ПВО тоже не отреагировала, поэтому строились версии

Медведчук: Большинству западных политиков не нужен мир на Украине

Экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Запад продолжит накачивать Украину оружием. США и НАТО не нужен мир, поэтому они будут затягивать