Западным странам в любом случае придётся восстанавливать с Россией отношения. Но произойдёт это не раньше, чем будет достигнут мир на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в США. Слова европейского политика приводит РИА “Новости”.

Рютте обратил внимание, что Россия остаётся и будет оставаться крупнейшим государством мира, а сама по себе она “никуда не денется”. Как будут выстраиваться отношения Запада и России после окончания украинского конфликта, Рютте не уточнил, отметив лишь, что восстанавливать их нужно будет “каким-то образом”.

Ранее европейские политики и руководство НАТО уже отмечали, что так или иначе, но взаимодействовать с Россией всё равно придётся после достижения на Украине мира. Однако Запад делает ставку на то, что украинская армия одержит победу на поле боя. В частности, глава Североатлантического военного блока в интервью западным СМИ ранее высказывал парадоксальную мысль, что для достижения мира на Украине Киеву нужно отправить больше западного вооружения.