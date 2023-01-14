Актер Виталий Гогунский, известный многим по сериалам, рассказал, как у него испортились взаимоотношения с близкими людьми на Украине. Артист отметил, что даже родственники озлобились на него и стали говорить много плохого.

Кузя из «Универа» заявил, что после начала СВО у него стали хуже отношения с папой, который уже 70 лет живет на Украине. При этом мать актера полностью поддерживает сына и тоже переехала в Россию.

Виталий отметил, что сегодняшняя ситуация непростая и людям просто страшно. Он рассказал, что старается не разговаривать с отцом про СВО. Тот всю жизнь прожил на Украине и не хочет никуда уезжать.

Гогунский не ездил на родину с 2014 года. Сегодня он полностью на стороне властей России, несмотря на то, что это стало причиной разлада со многими знакомыми.