Ветеран украинской армии «Дед Шиноби» заявил, что для успешного противодействия бойцам ЧВК «Вагнер» необходимо вспоминать все, «чему учился в жизни», так как это весьма опасные и «крепкие ребята».

Об интервью «Деда Шиноби» рассказал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он также привел несколько выдержек из разговора ветерана с прессой, передает портал Ura.ru.

«Дед Шиноби» прокомментировал бои в Соледаре и Артемовске, в которых участвуют «вагнеровцы», и отметил, что «с ними попробуй пободайся». Также он сообщил, что и мобилизованные резервисты ВС РФ представляют собой серьезную силу. В составе российских войск имеются бойцы, которые принимали участие в боевых действиях в Чечне, поэтому они имеют и опыт, и необходимые навыки.