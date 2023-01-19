Чтобы завершить специальную военную операцию и достичь всех ее целей, российским ВС потребуется перейти на правый берег Днепра. Однако это весьма сложная задача, рассказал ветеран Вооруженных сил России Юрий Чмутин.

Он пояснил, что украинские формирования выстроили достаточно мощную оборонительную линию по правому берегу, поэтому ВС РФ не могут форсировать Днепр в центре, рядом с Днепропетровском, а также в южной части, в Херсонской области.

Также полковник запаса напомнил, что именно форсирование Днепра позволило переломить ход боевых действий в ходе Великой Отечественной, однако тогда Советская армия понесла серьезные потери.

Несмотря на это, без перехода на правый берег спецоперацию вряд ли удастся успешно завершить, считает ветеран.