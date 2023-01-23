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Союзники Киева недооценивают важность поставок тяжёлых танков на Украину. Без них ВСУ ждёт поражение. Такое мнение высказал ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс в статье для издания The Hill – передаёт РИА “Новости”.

Джонс уверен, что тяжёлые танки типа американских Abrams или немецких Leopard 2 стали бы последним шансом для украинских войск. Однако поскольку в Европе не могут прийти к единому мнению насчёт поставок наступательного вооружения, а в США уже заявили, что не будут передавать американские танки ВСУ, то сейчас под вопросом само существование Украины, как государства, – отметил ветеран боевых действий.

Он также высказал мнение, что победа России над Украиной станет победой и над коллективным Западом, поскольку военный конфликт истощает запасы вооружений в странах НАТО.

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