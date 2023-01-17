Известный ведущий популярной развлекательной программы «Поле Чудес» Леонид Якубович попал в скандал, когда неудачно пошутил про чукчу в одном из эфиров. Шутку он рассказал после того, как получил в качестве подарка от участницы с Камчатки национальную меховую шапку. Об этом сообщает издание «Газета.ru».

Якубович сказал, что таким образом из него сделали идиота – то есть другими словами чукчу. Такое сравнение телеведущего вызвало бурные обсуждения в Сети. Корреспонденты издания поинтересовались, что на этот счет думает сама участница с Камчатки – Лидия Кручинина.

Лидия Кручинина, работающая директором Ительманского фольклорного ансамбля «Эвель», заявила, что внимательно пересмотрела запись телепередачи и ничего обидного в ней не заметила. Она выразила уверенность, что Леонид Якубович никого не хотел обидеть. Также она добавила, что коренной народ Камчатки ительмены очень добродушный и любит смеяться над собой. Поэтому она призвала людей относиться «добрее друг к другу».