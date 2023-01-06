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Ночные рождественские службы в Запорожской области проводиться не будут, они завершатся в 19:00, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он пояснил, что причиной является объявленное на территории области военное положение.

Балицкий также рассказал, что одной из причин отмены ночных служб является серия профилактических мероприятий, которые в настоящий момент проводятся в регионе. В них задействованы полиция и военнослужащие ВС РФ, а также подразделения МЧС.

В ночь на 7 января службы отменены во всех храмах области, заявил Балицкий. Он отметил, что это вынужденный шаг, но на него пришлось пойти из-за сложной ситуации в регионе.

Напомним, Россия объявила о прекращении огня с 12 часов 6 января и до нуля часов 8 января. Однако Киев не согласился на перемирие и продолжил обстреливать как позиции российских военнослужащих, так и мирные населенные пункты на Донбассе.

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