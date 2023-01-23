В ходе боевых действий на Запорожском направлении 128-я бригада украинской армии потеряла около 70 процентов своей численности и отправилась на переформирование. Это происходит уже в шестой раз с начала специальной военной операции, рассказал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он напомнил, что в предыдущий раз 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ доукомплектовали неопытными новобранцами из мобилизационного резерва. При этом даже не дали бойцам пройти до конца курс подготовки, сразу бросив подразделение на передовую. Результат оказался плачевным, отмечает Рогов.