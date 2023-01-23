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В ходе боевых действий на Запорожском направлении 128-я бригада украинской армии потеряла около 70 процентов своей численности и отправилась на переформирование. Это происходит уже в шестой раз с начала специальной военной операции, рассказал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он напомнил, что в предыдущий раз 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ доукомплектовали неопытными новобранцами из мобилизационного резерва. При этом даже не дали бойцам пройти до конца курс подготовки, сразу бросив подразделение на передовую. Результат оказался плачевным, отмечает Рогов.

“Личный состав 128-й ещё более ускоренными темпами обилечивается на „экспресс к Бандере“, – заявил глава движения “Мы вместе с Россией”, отметив, что когда пяти раз мало, чтобы понять, обязательно наступает и шестой.

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