Самолёты Су-30МКИ, которые собирают по лицензии в Индии, восхитили читателей портала Yahoo News Japan. Под новостью о прибытии воздушных судов для участия в учениях оказалось немало восторженных комментариев. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на портал “ИноСМИ”.

Четыре истребителя ВВС Индии прибыли на японскую базу Хякури во вторник 10 января. С 16 января должны начаться совместные учения ВВС Японии и Индии. Читатели японского портала отметили, что хоть и настороженно относятся к России в свете последних событий, однако признают, что разработанные российскими конструкторами самолёты выглядят замечательно. Некоторые из пользователей вспомнили, что были свидетелями, как воздушные асы выполняли на похожих истребителях фигуры высшего пилотажа.

В материале Yahoo News Japan уточняется, что прибывшие самолёты стали первыми из семейства “Су-27”, которые приземлились на японской земле.