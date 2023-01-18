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Менталитет россиян стал одной из причин устойчивости российской экономики. Об этом пишет издание Yahoo News Japan – передаёт “Лента.ру”.

Журналист японского издания Ватару Накамура проанализировал, почему санкции, введённые Западом против России, не достигли результата. Одной из причин, считает обозреватель, стало отношение самих россиян к экономическим ограничениям: для многих нынешние “потрясения” – ничто по сравнению с тем, что страна переживала в 90-е годы прошлого века.

Впрочем, кроме российского менталитета, есть много и других факторов, которые поддерживают стабильность российской экономики. Среди них Накамура назвал продолжающиеся торговые отношения Москвы с такими крупными державами, как Индия и Китай, а также экспорт углеводородного сырья и продовольственное самообеспечение.

Эти и другие факторы в конечном итоге привели к тому, что оценки многих экспертов относительно слабости экономики России не оправдались, и она не рухнула под прессом западных санкций.

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