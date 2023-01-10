Россия обладает таким ядерным оружием, которое фактически сводит на нет всю противоракетную оборону стран НАТО и США. Речь идёт о комплексе “Авангард”, гиперзвуковых ракетах с ядерными боеголовками. Об этом пишет японское издание Shukan Gendai. Перевод статьи приводит портал “ИноСМИ”.

В публикации сообщается, что российские гиперзвуковые ракеты в настоящее время практически невозможно ничем уничтожить. Они двигаются со слишком большой скоростью – более 27 Махов. При этом могут эффективно маневрировать. Системы противоракетной обороны, которые находятся на вооружении стран НАТО и США, против таких боеприпасов фактически бесполезны.

Ракетный комплекс “Авангард” поставлен на боевое дежурство в декабре 2019 года. В статье японского издания уточняется, что комплекс “Авангард” находится на территории Оренбургской области.