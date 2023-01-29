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В Индии в честь Дня Республики прошел зрелищный военный парад. В нем принял участие и Раджастханский батальон верблюжьей кавалерии.

На кадрах записей с мероприятия, опубликованных РБК, видно, как верблюды вышагивают под звуки оркестра. Камуфлированные попоны мгновенно выдают их причастность к индийской армии. При этом каждое животное везет на себе винтовки и миномет.

В настоящий момент батальон верблюжьей кавалерии задействуется для охраны индийских границ. Боевые верблюды проходят дрессировку и поэтому способны выполнять целый ряд специальных команд. Пограничники на этих животных проводят патрулирование в пустыне Тар, а также на западе страны, пресекая любые попытки нарушить рубежи.

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