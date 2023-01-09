Новейшие истребители Су-57 ВКС России задействовали в ходе проведения специальной военной операции. Но делали это осторожно. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании у себя в твиттер-аккаунте – передаёт “Лента.ру”.

В оборонном ведомстве сослались на данные разведки. С поправкой “практически наверняка” там утверждают, что боевые самолёты применялись неоднократно с лета прошлого года. При этом в Минобороны Соединённого Королевства уточнили, что Су-57 не покидали воздушного пространства России, а лишь запускали ракеты различных классов по воздушным и наземным целям.

По мнению британских аналитиков, это свидетельствует о нежелании России направлять Су-57 в воздушное пространство Украины: если такой самолёт будет сбит, это снизит экспортную привлекательность истребителей, а использованные для его создания секретные технологии могут попасть в руки западных военных.