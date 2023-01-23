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Российские войска отказались от лобовых атак. Они уже не передвигаются колоннами без прикрытия. Такая тактика был распространена в начале специальной военной операции в Донбассе, но с тех пор изменилась. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий – пишет “Военное дело” со ссылкой на издание “Укринформ”.

Скибицкий уточнил, что раньше подразделения армии России подчас передвигались без поддержки авиации, средств ПВО и артиллерии. Сейчас же формируются отряды численностью до 160 человек. В них входят в том числе артиллерийские расчёты, танки, противотанковые, а также мотострелковые подразделения и так далее. Именно такими отрядами проводятся штурмы украинских укреплений, отметил представитель украинской разведки.

Помимо этого, добавил Скибицкий, российские войска в зоне проведения специальной военной операции вернулись к “классической схеме” тактики применения воинских подразделений. Сейчас в боевых действиях участвуют бригады, полки и батальоны. До этого воевали батальонные тактические группы.

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