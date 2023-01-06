Датские и американские ученые обнаружили новый слой ткани в человеческом мозге, который выполняет защитные функции.

Тончайшая мембрана состоит всего лишь из нескольких клеток. Она может быть основой, с которой иммунные клетки организма осуществляют контроль мозга на наличие инфекционных и воспалительных процессов.

Также обнаруженная пленка дает возможность выводить отходы лимфатической системе из головного мозга. Это токсичные белковые соединения, которые вызывают нейродегенеративные заболевания, например, болезнь Альцгеймера.

Обнаруженный слой ткани ученые назвали субарахноидальной LYmphatic-подобной мембраной. Он расположен между двумя другими слоями, которые также выполняют защитную функцию мозга.

В результате общее число мембран, которые покрывают мозг и известны ученым, теперь четыре.