Пандемия коронавирусной инфекции стала одной из главных причин недобора рекрутов в американскую армию. Об этом заявил член Палаты представителей США Адам Смит. Его слова приводит РИА “Новости”.

Ранее политик возглавлял в Палате представителей Конгресса комитет по вооружённым силам. Он уточнил, что в последнее время набор рекрутов оказался проблемой. Прежде всего потому, что “традиционными способами” набирать их в армию стало сложнее. Смит пояснил, что под такими способами подразумевается работа рекрутёров в образовательных организациях.

О проблеме с рекрутами в армии США сообщалось и раньше. В прошлом году один из американских телеканалов рассказал, что новобранцев не хватает из-за того, что многие молодые американцы страдают ожирением, слабым психическим здоровьем и не имеют аттестатов даже о среднем образовании.