Большинство представителей Конгресса выбрали Украину вместо защиты границ Соединенных Штатов, заявил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон. Так он прокомментировал щедрые пакеты военной поддержки, которые президент США Джо Байден регулярно отправляет в Киев.

Он напомнил заявление Кондолизы Райс о том, что Киев терпит поражение и должен получить еще больше оружия. Причем в новые пакеты должны быть включены истребители, танки и дальнобойные ракеты. По словам Карлсона, Украина уже получила оружия на 100 миллиардов долларов, о которых перед налогоплательщиками США никто не хочет отчитываться.

При этом уже отправленное вооружение не помогло Украине.