ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гиперзвуковое оружие, которое есть в распоряжении российской армии, наводит ужас на военных в США. Об этом пишет издание Popular Mechanics – передаёт “Лента.ру”.

По мнению обозревателя Луи Маззанти, лидером в “рейтинге ужаса” являются ракеты “Кинжал”. Вооружённые силы РФ успешно применяли их в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Журналист отметил, что “кинжалы” способны обходить системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Помимо этого в своей статье Маззанти рассказывает о ракетах “Циркон” и “Калибр”. Всё вместе, считает журналист, свидетельствует о вершинах технологической революции, которой достигли в России. При этом Вашингтону к этой вершине не удалось подобраться, уверяет обозреватель.

Гиперзвуковые ракеты способны двигаться на скорости, которая значительно превышает скорость звука. Кроме этого российские ракеты считаются очень манёвренными, что позволяет им эффективно обходить системы ПВО и ПРО.

Вам может понравиться

Киркоров отреагировал на украинские санкции клипом с Зеленским

Филипп Киркоров попал в украинский санкционный список. В связи с этим, Филипп Бедросович опубликовал в популярной социальной сети видеозапись с кадрами из фильма «Любовь в большом городе», в котором он

The New York Times: Освобождение Соледара полностью “изменило ритм” спецоперации ВС РФ на Донбассе

Российские ВС существенно «изменили ритм» боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине впервые после оставления ряда населенных пунктов, пишет американское издание The New York Times. Военные эксперты поясняют,

В Пентагоне оценили возможность вступления Беларуси в военный конфликт на Украине

В оборонном ведомстве США отреагировали на информацию о совместных учениях российских и белорусских военных. Они должны начаться 16 января и продлиться до 1 февраля. В Пентагоне заявили: это не говорит