Гиперзвуковое оружие, которое есть в распоряжении российской армии, наводит ужас на военных в США. Об этом пишет издание Popular Mechanics – передаёт “Лента.ру”.

По мнению обозревателя Луи Маззанти, лидером в “рейтинге ужаса” являются ракеты “Кинжал”. Вооружённые силы РФ успешно применяли их в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Журналист отметил, что “кинжалы” способны обходить системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Помимо этого в своей статье Маззанти рассказывает о ракетах “Циркон” и “Калибр”. Всё вместе, считает журналист, свидетельствует о вершинах технологической революции, которой достигли в России. При этом Вашингтону к этой вершине не удалось подобраться, уверяет обозреватель.

Гиперзвуковые ракеты способны двигаться на скорости, которая значительно превышает скорость звука. Кроме этого российские ракеты считаются очень манёвренными, что позволяет им эффективно обходить системы ПВО и ПРО.