Американский военный эксперт Дэниел Дэвис в своей публикации в издании «1945» назвал три наиболее вероятных сценария дальнейшего развития конфликта на Украине. Он отметил, что Киеву не светит победа ни в одном из них.

Два варианта из трех способны завести обе стороны в тупиковую ситуацию. Это произойдет, считает аналитик, если Россия станет удерживать занятые на данный момент позиции и откажется от наступления в зимний период. Также боевые действия зайдут в тупик, если Украина останется на нынешних позициях.

Третий сценарий подразумевает наступление ВС РФ и освобождение новых населенных пунктов. По мнению Дэвиса, сейчас российские войска имеют для этого все возможности. В конце января они получат мощное подкрепление, которое сейчас осуществляет подготовку, и смогут удерживать занятые позиции, одновременно продвигаясь вперед.

У Киева нет шансов на победу даже с западным вооружением. Однако он может завести ситуацию в тупик и растянуть конфликт на весь 2023 год. В этой ситуации США главное не дать втянуть себя в противостояние с Россией, резюмирует эксперт.