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Потребности Украины в вооружении США будут удовлетворять “наилучшим образом”. Такой ответ получили журналисты от представителя Белого дома на вопрос о том, планируют ли США поставлять на Украину тяжёлые танки Abrams. Об этом сообщает РИА “Новости”.

На вопросы представителей прессы на брифинге отвечал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он добавил, что США, как и прежде, планируют поставлять Киеву вооружение. Представитель Белого дома подчеркнул, что при ответе на вопрос о танках не намерен опережать решения президента Джо Байдена.

Кирби также указал, что в случае если США не смогут по каким-либо причинам удовлетворить потребности Украины в оружии, то на помощь придут американские союзники в Европе.

Власти Украины неоднократно заявляли, что для противостояния с Россией ей нужный современные европейские и американские тяжёлые танки. Однако пока в распоряжение ВСУ от западных союзников поступали только модернизированные версии танков советского образца.

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