Майкл Рубин, представляющий Американский институт предпринимательства, призвал президента США Джо Байдена разрешить Украине атаковать заводы российского военно-промышленного комплекса.

В своем интервью изданию «1945» Рубин заявил, что США не должны препятствовать ударам Киева по заводам, на которых производятся российские ракеты. Эти предприятия являются законными военными целями, поэтому Вашингтон, запрещая их бомбить, «снижает для РФ цену продолжения конфликта».

По мнению Рубина, Белому дому пора прекратить ограничивать территорию конфликта только лишь Украиной и дать возможность ВСУ наносить удары по оружейным заводам России.

Напомним, что президент Байден с каждым разом вынужден оправдывать свои действия по накачиванию Украины оружием, но делать это становится все сложнее. Многие эксперты уверены, что если американский лидер надеется быть избранным и на второй срок, ему придется снижать объемы помощи Киеву.