Соединённым Штатам Америки следует сконцентрироваться на решении внутренних проблем и больше внимания уделять противостоянию Китая и Тайваня, нежели ситуации на Украине. Об этом в своей статье для издания Newsweek пишут вице-президент по внешней политике организации Stand Together Дэн Колдуэлл и доктор философии Сумантра Маитра – передаёт РИА “Новости”.

Маитра и Колдуэлл в публикации обращаются к представителям Республиканской партии США, которые на недавних выборах получили большинство в Палате представителей Конгресса. Специалисты призывают пересмотреть официальную позицию США по Украине с учётом сложившихся реалий военного противостояния Москвы и Киева. Политолог и доктор философии отмечают, что часть населения США опасается, что неограниченная поддержка Украины для народа Америки не принесёт ничего хорошего.

Авторы статьи также указывают, что власти страны не должны подчинять интересы граждан США иностранным правительствам, которые “решили любой ценой втянуть Америку в свои войны”.