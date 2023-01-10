ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединённым Штатам Америки следует сконцентрироваться на решении внутренних проблем и больше внимания уделять противостоянию Китая и Тайваня, нежели ситуации на Украине. Об этом в своей статье для издания Newsweek пишут вице-президент по внешней политике организации Stand Together Дэн Колдуэлл и доктор философии Сумантра Маитра – передаёт РИА “Новости”.

Маитра и Колдуэлл в публикации обращаются к представителям Республиканской партии США, которые на недавних выборах получили большинство в Палате представителей Конгресса. Специалисты призывают пересмотреть официальную позицию США по Украине с учётом сложившихся реалий военного противостояния Москвы и Киева. Политолог и доктор философии отмечают, что часть населения США опасается, что неограниченная поддержка Украины для народа Америки не принесёт ничего хорошего.

Авторы статьи также указывают, что власти страны не должны подчинять интересы граждан США иностранным правительствам, которые “решили любой ценой втянуть Америку в свои войны”.

Вам может понравиться

В Пентагоне оценили возможность вступления Беларуси в военный конфликт на Украине

В оборонном ведомстве США отреагировали на информацию о совместных учениях российских и белорусских военных. Они должны начаться 16 января и продлиться до 1 февраля. В Пентагоне заявили: это не говорит

В ЛНР задержали подростков, обученных диверсиям против России

На ранее подконтрольной Киеву территории ЛНР действовали военно-патриотические лагеря, где западные инструкторы и боевики ВСУ обучали подростков основам диверсионной деятельности. Кроме того, на Донбассе задержано большое количество корректировщиков вражеского огня,

Spiegel: Россия может уничтожить каждый уголок Украины, если закупит иранские ракеты

Баллистические ракеты из Ирана помогут России держать под контролем каждый уголок Украины, уничтожая любые требуемые объекты на всей территории страны. При этом украинская ПВО ничего не сможет сделать с такими