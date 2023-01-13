Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что Соледар находится под контролем российских войск.

Эксперты ссылаются на спутниковые снимки, сделанные 11 и 12 января. Их изучение показывает, что большая часть либо даже весь город уже занят российскими военнослужащими. Скорее всего, они вытеснили противника даже с западной окраины, сломав его ожесточенное сопротивление.

Кроме того, аналитики ISW обратили внимание на события в Артемовске, где российские ВС значительно усилили интенсивность наступления. ВСУ не справляются с их натиском, но пока еще продолжают отражать мощные атаки. В Соледаре при этом организованных оборонительных действий украинской армии не наблюдается.