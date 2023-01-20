Не более трёх тысяч человек. Столько наёмников из иностранных государств воюет на Украине на стороне ВСУ. Такие данные приводит американское издание The Washington Post (WP), ссылаясь на подсчёты аналитиков, следящих за военным противостоянием Москвы и Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты полагают, что в трёх батальонах иностранного легиона на Украине несут службу не меньше тысячи человек. Это значительно меньше чем было весной прошлого года, в первые месяцы после начала российской специальной военной операции. Тогда украинские власти заявляли о 20 тысячах иностранных бойцов, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.

Эксперты, опрошенные WP считают, что многие наемники были больше заинтересованы в том, чтобы сделать снимки для соцсетей, чем в тяжёлых боевых действиях. Поэтому довольно быстро, считают аналитики, многие “солдаты удачи” разъехались по домам.