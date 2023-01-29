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Военные США не участвовали в нанесении ударов по иранскому военному заводу. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. Его слова приводит агентство Reuters – передаёт ТАСС.

В ночь на 29 января в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел взрыв. Позже выяснилось, что с помощью беспилотных летательных аппаратов был атакован военный завод. По сообщению иранских властей, атака оказалась неудачной: один беспилотник сбили, два других взорвались, попав в оборонительные ловушки. Никто не пострадал, ущерб оказался минимальным.

СМИ отмечали, что за атакой на военный объект могут стоять США и Израиль. Однако представители оборонных ведомств указанных стран отрицают свою причастность к нанесению ударов. Что касается Соединённых Штатов, то как утверждает Reuters, слова Райдера подтвердили и другие высокопоставленные американские должностные лица. Впрочем, от более развёрнутых комментариев они отказались.

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