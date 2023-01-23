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Нацистская агрессия в годы Второй мировой войны и её последствия – главные причины, почему ФРГ не решилась отправлять тяжёлые танки на Украину. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT) – передаёт РИА “Новости”.

Авторы публикацию утверждают, что ФРГ сейчас предпочитает, чтобы её считали партнёром, а не страной-агрессором. Поэтому к вопросам поставок вооружения, учитывая непростую историю Германии, очень чувствительны и немецкое общество, и немецкие власти. Особенно это касается поставок оружия туда, где оно когда-то использовалось для убийства миллионов людей.

В публикации NYT утверждается, что опросы общественного мнения в Германии показывают, что рядовые немцы не особо желают, чтобы танки страны в настоящее время участвовали в каких-либо военных конфликтах.

Ранее западные союзники Киева обсуждали возможность отправить в распоряжение ВСУ тяжёлые немецкие танки Leopard. Однако в ФРГ такие поставки не согласовали.

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