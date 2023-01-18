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Российские бойцы все еще продолжают собирать тела погибших украинских боевиков и складывать их вдоль дороги на въезде в Соледар. Боевики ВСУ просто бросили их, спешно отступая из города, но военнослужащие ВС РФ все же надеются, что у киевского режима проснется совесть, рассказал телеграм-канал WarGonzo.

Автор публикации напомнил слова военкора Мурада Газдиева о нескольких сотнях трупов, которые мало интересовали разбегающихся из Соледара боевиков. Те почувствовали шанс спасти свои шкуры и больше ни о чем не думали. В том числе, и о павших в боях сослуживцах.

В настоящий момент в Соледаре, штурм которого оказался достаточно сложным из-за большого количества гражданского населения, обстановка довольно спокойная. Боевики ВСУ еще тревожат город артиллерийскими ударами, но ВС РФ готовы к подобному развитию событий.

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