Киев понес огромные потери, оказывая бессмысленное сопротивление российским ВС в Соледаре. Многие из боевиков оказались в плену, своевременно приняв решение сложить оружие. При этом большинство из них оказались бойцами элитного подразделения – 77-й аэромобильной бригады украинской армии, сообщил портал «Военное обозрение».

Корреспонденты рассказали, что десантная бригада в малиновых беретах была сформирована осенью прошлого года. В ее состав вошли три батальона, причем один из них имел на вооружении танки. Подавляющее большинство военнослужащих, отобранный для нового элитного подразделения, было направлено в Великобританию для прохождения обучения под руководством опытных натовских инструкторов.

Для этой цели даже был создан специальный учебный центр, где из украинских военных пытались сделать настоящих штурмовиков. Однако Соледар показал тщетность этих попыток. Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли «элитные» силы ВСУ в окружение и вынудили их сложить оружие. Кто не хотел сдаваться в плен и продолжал бесполезное сопротивление, был ликвидирован.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что никаких гуманитарных коридоров “вагнеровцы” открывать не намерены, так что у боевиков ВСУ есть только два выхода – сдаться либо умереть.