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Террористы в зоне деэскалации в Сирии готовят диверсии, чтобы сорвать режим прекращения огня. Они направлены против местной правительственной армии, а также против российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Олега Егорова.

Он рассказал, что по имеющейся информации, к ряду населённых пунктов в провинции Идлиб боевики стягивают бронетехнику, реактивные системы залпового огня, беспилотные летательные аппараты и так далее. С помощью всего этого террористы готовятся нанести удары по местам дислокации российских военных и правительственной армии Сирии. Цель боевиков – спровоцировать ответный огонь.

Егоров добавил, что затем представители вооружённых террористических формирований намерены в соцсетях выложить фотографии разрушений и обвинить правительственные силы и союзные им российские войска в ударах по гражданской инфраструктуре и неизбирательных ударах по территории, которую сейчас контролируют незаконные вооружённые формирования. Это может потянуть за собой срыв режима прекращения огня и, как следствие, обострение обстановки в регионе.

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