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Границы Сирии станут более надёжными, а жизнь мирного населения Республики – более безопасной. Российские военные восстановили один из важных инфраструктурных объектов – аэродром “Джейрах” в провинции Алеппо. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на Минобороны России.

На аэродроме сейчас базируются как российские подразделения Военно-космических сил, так и сирийские ВВС.

Ранее аэродром был фактически разрушен в ходе боевых действий. Усилиями российских военнослужащих его привели в рабочее состояние. Здесь заменили часть лётного поля – теперь оно позволяет принимать все типы армейской авиации – установили новую систему освещения и так далее.

Безопасность аэродрома обеспечивают не только наземная охрана и системы ПВО. На территории объекта реконструировали фортификационные сооружения. Их общая протяжённость примерно 10 километров.

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