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Мощный штурм опорного пункта ВСУ под Угледаром попал на видео, которое опубликовано в Сети. На записи морские пехотинцы 40-й бригады ТОФ атакуют под прикрытием трех боевых машин пехоты, которые непрерывно обстреливают противника из 30- и 100-миллиметровых пушек, рассказал портал “Военное обозрение”.

Морпехи действуют максимально успешно, благодаря чему опорный пункт уже находится под их контролем. Кроме того, бойцы взяли в плен группу военнослужащих ВСУ, своевременно осознавших полную бесполезность сопротивления.

Напомним, что боевые действия за Угледар продолжаются. Украинские боевики отчаянно сопротивляются, стремясь выполнить приказ президента Зеленского об удержании контроля над городом. Но артиллерия ВС РФ, превосходство в технике и подготовке личного состава дают возможность захватывать все новые опорные пункты и продвигаться к цели – окружению Угледара и уничтожению противника.

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