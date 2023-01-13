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Нидерландский портал NieweMobiel.nl опубликовал изображения новых смартфонов Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra. На новых изображениях новинка от корейской копании Samsung показана более детально, в отличии от прошлых снимков, которые были опубликованы одним из немецких порталов.

Опубликованные фотографии позволяют рассмотреть все внешние отличия, которые существуют между топовой и средней моделью линейки смартфонов компании Samsung. Основные отличия заключаются в форме и размере экрана. Модель Samsung Galaxy S23 Ultra имеет экран, края которого заходят на боковины корпуса.

Также видно, что боковая рамка, которая выполнена из металла, окрашена в цвет задней панели смартфона как в модели Samsung Galaxy S23 Plus, так и в модификации Samsung Galaxy S23 Ultra.

Стоит напомнить, что официальная премьера новинок от копании Samsung состоится 1 февраля, однако на территории США уже есть возможность оформить предзаказ для покупки новой модели.

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