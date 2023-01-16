“Военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру”. Такое парадоксальное заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Handelsblatt. Он также рассказал, что ожидает новых поставок вооружения Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Столтенберга, о новых поставках военной техники будет объявлено на этой неделе. 20 января на базе США в немецком Рамштайне состоится встреча контактной группы по поддержке Украины. По её итогам и будут сделаны соответствующие заявления.

Секретарь Североатлантического военного блока также отметил, что приветствует решения Германии и Франции направить дополнительную военную помощь Украине. Первая выделила боевые машины пехоты, вторая – лёгкие танки. Ожидается, что одним из главных вопросов для обсуждения в Рамштайне станут возможные поставки ВСУ тяжёлых танков Leopard.

В Москве не раз отмечали, что поставка Западом вооружения Киеву не ведёт к мирным переговорам, а наоборот оттягивает их. Кроме этого, в Кремле неоднократно подчёркивали, что натовская техника – законная цель для российских войск в рамках проведения специальной военной операции.