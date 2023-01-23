ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Только Соединенные Штаты могли додуматься до гениального плана прятать вооружение и боеприпасы на украинских атомных станциях. В случае техногенной катастрофы на этих объектах США все равно ничего не грозит, рассказал РИА Новости советник генерального директора “Росэнергоатома” Ренат Карчаа.

Так он прокомментировал сообщение руководителя Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о складах с западным вооружением и боеприпасами на атомных станциях Украины. Таким образом Киев и США надеются избежать уничтожения оружия, так как знают, что ВС РФ не будут атаковать АЭС.

“Я просто отказываюсь верить в то, что украинцы, украинский народ, сотрудники атомных станций, руководство этих атомных станций не понимают того, к чему могут привести такие игры. Такие игры могут привести к действительно страшной трагедии…”, – заявил Карчаа.

Он отметил, что подобные планы появляются совсем не на Украине, а в Вашингтоне, который никак не пострадает, если на одной из АЭС произойдет взрыв.

Вам может понравиться

Британский военный эксперт Кларк обвинил канцлера ФРГ Шольца в нерешительности и страхе перед РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц не может принять решение о передаче Украине танков Leopard 2, так как боится Россию, заявил военный эксперт из Великобритании Майкл Кларк. Он отметил, что хотя представители

Над Артёмовском сбит Ми-8 ВСУ, который эвакуировал старший офицерский состав и западных инструкторов

Старшие офицеры и наиболее важные фигуры из числа иностранных наемников попытались эвакуироваться из Артемовска, в котором российские ВС перехватили инициативу и приблизились к полному освобождению города. Но сделать это не

Рябков назвал заявления США о поставках дальнобойных ракет ATACMS на Украину элементом психологической войны

Соединенные Штаты и их западные сателлиты не только накачивают Украину оружием, но и ведут против РФ информационную войну, которая с каждым днем только усиливается. Именно ее элементом являются периодически появляющиеся