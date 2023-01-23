Только Соединенные Штаты могли додуматься до гениального плана прятать вооружение и боеприпасы на украинских атомных станциях. В случае техногенной катастрофы на этих объектах США все равно ничего не грозит, рассказал РИА Новости советник генерального директора “Росэнергоатома” Ренат Карчаа.

Так он прокомментировал сообщение руководителя Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о складах с западным вооружением и боеприпасами на атомных станциях Украины. Таким образом Киев и США надеются избежать уничтожения оружия, так как знают, что ВС РФ не будут атаковать АЭС.

“Я просто отказываюсь верить в то, что украинцы, украинский народ, сотрудники атомных станций, руководство этих атомных станций не понимают того, к чему могут привести такие игры. Такие игры могут привести к действительно страшной трагедии…”, – заявил Карчаа.

Он отметил, что подобные планы появляются совсем не на Украине, а в Вашингтоне, который никак не пострадает, если на одной из АЭС произойдет взрыв.