Учеными были разгаданы ранее неизвестные знаки, которые встречаются вместе с изображением животных, нарисованных древними людьми, проживавших на европейской части континента более 20-ти тысяч лет тому назад. Соответствующее исследование было опубликовано в научном издании Cambridge Archaeological Journal.

В своем исследовании специалисты смогли доказать, что штрихи и точки, оставленные древними людьми на стенах пещер, являются древнейшим календарем. При помощи математического анализа ученым удалось свести ранее полученные сведения воедино.

Во время проведения анализа точек и штрихов, изображенных вместе с рисунками животных в различных пещерах Европы, специалисты определили, что ни одна из данных последовательностей не вмещает в себе более 13 знаков. По мнению ученых, в такой способ, древние люди делали отметки лунных месяцев в году, которые указывали на определенный жизненный период изображенного животного.

По итогу математических анализов, специалисты смогли выявить, что на изображениях присутствует строгая корреляция числа знаков и обозначения лунного месяца в период, когда происходит брачный сезон тех или иных животных.