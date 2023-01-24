Для того, чтобы сбавлять темпы поставок вооружения ВСУ, сейчас неподходящее время. Пентагон не намерен пересматривать в сторону снижения планы по поставкам оружия на Украину. Об этом заявил представитель оборонного ведомства США на брифинге – передаёт РИА “Новости”. Имя представителя Пентагона в публикации не приводится.

Он объяснил, что российские войска в зоне проведения специальной военной операции заняты перегруппировкой, перевооружением и пополнением собственных рядов. Именно поэтому замедлять темпы военной помощи Украине со стороны Запада нецелесообразно, подчеркнул представитель Пентагона. Он добавил, что США, как и прежде, будут не только поставлять Киеву вооружение, но и оперативно готовить военнослужащих ВСУ.

Представитель оборонного ведомства также в очередной раз заявил, что украинцы сами планируют все свои военные операции. США никак не указывают какие действия должны совершать подразделения ВСУ, добавил американский чиновник.