ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Для того, чтобы сбавлять темпы поставок вооружения ВСУ, сейчас неподходящее время. Пентагон не намерен пересматривать в сторону снижения планы по поставкам оружия на Украину. Об этом заявил представитель оборонного ведомства США на брифинге – передаёт РИА “Новости”. Имя представителя Пентагона в публикации не приводится.

Он объяснил, что российские войска в зоне проведения специальной военной операции заняты перегруппировкой, перевооружением и пополнением собственных рядов. Именно поэтому замедлять темпы военной помощи Украине со стороны Запада нецелесообразно, подчеркнул представитель Пентагона. Он добавил, что США, как и прежде, будут не только поставлять Киеву вооружение, но и оперативно готовить военнослужащих ВСУ.

Представитель оборонного ведомства также в очередной раз заявил, что украинцы сами планируют все свои военные операции. США никак не указывают какие действия должны совершать подразделения ВСУ, добавил американский чиновник.

Вам может понравиться

Минобороны Великобритании сообщило, что ситуация в конфликте на Украине зашла в тупик

Основные боевые действия на Украине сконцентрированы в трех основных секторах. Первый из них – это Бахмут (Артемовск), где российские войска могут предпринять новое наступление после освобождения Соледара, заявляет Минобороны Великобритании

Арестович: российская армия первые несколько дней вела “изящную спецоперацию”

Вооружённые Силы России в первые дни специальной военной операции “косплеили американцев” и пытались вести “умные боевые действия”. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью политологу

Над Артёмовском сбит Ми-8 ВСУ, который эвакуировал старший офицерский состав и западных инструкторов

Старшие офицеры и наиболее важные фигуры из числа иностранных наемников попытались эвакуироваться из Артемовска, в котором российские ВС перехватили инициативу и приблизились к полному освобождению города. Но сделать это не