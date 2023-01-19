Киевские власти “имеют право” вернуть полуостров Крым в состав Украины. В этом США их поддерживают. Такое заявление сделала в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх – сообщает ТАСС.

Ранее в западной прессе появлялась информация, что США может предоставить Украине вооружение для наступления на Крым, который с 2014 года входит в состав России. Сингх добавила, что Вашингтон поддержит Киев в возвращении полуострова любыми средствами, которые может использовать Украина. Пресс-секретарь также добавила, что ничего нового в её словах нет – об этом власти США заявляли и раньше.

Представитель Пентагона подчеркнула, что США не диктуют своим украинским партнёрам какие военные операции проводить. В Киеве сами принимают соответствующие решения, добавила чиновница.

Полуостров Крым вошёл в состав России по итогам референдума. Весной 2014 года большинство жителей территории проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Украина и страны Запада не признали результаты волеизъявления граждан.