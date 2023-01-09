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В оборонном ведомстве США отреагировали на информацию о совместных учениях российских и белорусских военных. Они должны начаться 16 января и продлиться до 1 февраля. В Пентагоне заявили: это не говорит о том, что Беларусь намерена участвовать в боевых действиях на Украине.

Соответствующее заявление сделал представитель Пентагона на брифинге – сообщает РИА “Новости”. Представитель военного ведомства США уточнил , что в Вашингтоне не видят признаков, что Минск готовится вступить в вооружённый конфликт между Киевом и Москвой.

Украинская сторона ранее также заявляла, что не видит признаков подготовки наступательных действий со стороны Белоруссии. Тем не менее на Украине отмечали, что вынуждены держать группировку войск на киевском направлении, поскольку на территорию Беларуси ранее прибыли подразделения Вооружённых сил России.

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